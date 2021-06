Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannter Fahrradfahrer raubt Handtasche

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Raub einer Handtasche Tatzeit: 06.06.2021, 12:30 Uhr Ein unbekannter Fahrradfahrer raubte am gestrigen Mittag einer 56-jährigen Schwalmstädterin die Handtasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Schwalmstädterin war zu Fuß auf dem Gehweg der Walkmühlenstraße in Richtung des Walkmühlencenters unterwegs. Vom Center her kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen. Der Fahrradfahrer fuhr in Höhe der dortigen Bushaltstelle auf den Gehweg, stoppte neben der Schwalmstädterin, riss ihr die Handtasche vom Arm und flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Von dem unbekannten männlichen Fahrradfahrer liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 25 Jahre alt, hat dunkle Haare und vermutlich Südländer. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und Bluejeans. Er fuhr auf einem metallicblauen Mountainbike. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

