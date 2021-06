Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: 79-Jährige Sabine J. seit gestern Abend vermisst

Homberg (ots)

Bad Zwesten

79-jährige Sabine J. aus Bad Zwesten vermisst Zeit: Donnerstag, 03.06.2021, 23:15 Uhr Seit gestern Abend wird die 79-jährige Sabine J. aus Bad Zwesten vermisst. Sabine J. verließ vermutlich am gestrigen Tag ihre Wohnung und wird seitdem vermisst. Letztmalig gesehen wurde sie von einer Nachbarin am frühen Mittwochabend. Auch der Pkw der Vermissten, ein älterer schwarzen VW Polo, mit dem Kennzeichen HR-YT 990 befindet sich nicht mehr vor Ort. Frau J. ist ca. 165 cm groß, hat eine stabile Figur, kurze rot-braune Haare und trägt eventuell eine Brille. Frau J. könnte zeitweise nicht orientiert sein, ebenso ist ein medizinischer Notfall nicht auszuschließen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

