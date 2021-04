Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall - Verursacher war alkoholisiert

Ratzeburg (ots)

26. April 2021 | Kreis Stormarn - 25.04.2021 - Delingsdorf

Am 25. April 2021 kam es gegen 14:30 Uhr in der Hamburger Straße in Delingsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnisstand befuhr ein 62-jähriger Mann aus dem Kreis Stormarn mit einem Rover die Hamburger Straße in Delingsdorf in Richtung Ahrensburg. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 66-jähriger Hyundai- Fahrer aus dem Kreis Stormarn konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 62- Jährige leicht und der 66- Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme wurden bei dem 62- jährigen Rover- Fahrer Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,70 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde bei dem 62- Jährigen angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke und des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell