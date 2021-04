Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 09.04.21, gegen 08:15 Uhr, wurde in der Breslauer Straße 28 in Bad Hersfeld ein grauer Renault Traffic, welcher am rechten Fahrbahnrand parkte, durch einen Kleintransporter beim Vorbeifahren am Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Kleintransporters unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden an dem Renault beläuft sich auf circa 150EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsau - Am Freitag, den 09.04.21, gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Motoradfahrer aus Ludwigsau die B27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. In der Ortslage von Mecklar bog dieser nach links auf die K1 in Richtung Meckbach ab. Auf Grund einer Verunreinigung der Fahrbahn durch ausgelaufenes Kühlmittel kam der Motoradfahrer beim Abbiegen zu Fall und verletzte sich leicht. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass ein defekter Linienbus für die verunreinigte Fahrbahn verantwortlich war. Die Feuerwehren aus Mecklar und Meckbach beseitigten die Verunreinigungen.

Polizeistation Bad Hersfeld, Volkmar, POK

