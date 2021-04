POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (07.04.), zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, parkte eine 30-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Bad Hersfeld in der Straße "Am Weinberg". Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ausparken, ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

