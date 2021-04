POL-RZ: Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

23. April 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.04.2021 - Schwarzenbek

Am 22.April 2021 wurde gegen 13 Uhr in Schwarzenbek in der Waldstraße eine leblose Person aufgefunden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand lag der Mann mit einem Fahrrad am Fahrbahnrand. Die eingeleiteten Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Identität des Verstorbenen ist unbekannt und kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1, 80m - 1,90m groß - ca. 65 Jahre alt - graue Haare - Halbglatze - Vollbart - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem dunkelblauen Pullover, einer schwarzen Hose und grauen Sportschuhe.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein graues Mountainbike der Marke Bergamont mit weiß- roten Aufklebern.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Verstorbenen geben? Wer kennt das Fahrrad? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

