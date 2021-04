Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: LKW- Unfall in Bargteheide

Ratzeburg (ots)

22. April 2021 | Kreis Stormarn - 21.04.2021 - Bargteheide

Am 21. April 2021 kam es gegen 17 Uhr in der Hamburger Straße in Bargteheide zu einem Unfall mit einem LKW.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 57-jähriger LKW- Fahrer aus der Nähe von Reinfeld die Hamburger Straße in Richtung Ahrensburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Bushaltestellenunterstand und fuhr ungebremst in ein Wohnhaus. Der LKW- Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die drei 36, 37 und 4 Jahre alten Bewohner der Wohnung saßen zum Zeitpunkt des Unfalls im Wohnzimmer und erlitten einen Schock. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Ein 25- jähriger Fahrradfahrer aus Bargteheide, der nur knapp einem Zusammenstoß entging, erlitt ebenfalls einen Schock.

Die Hamburger Straße war für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten sechs Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 132.000 Euro geschätzt.

