Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Brand eines Unterstandes mit angrenzender Sauna - zwei Personen durch Rauchgase leichtverletzt

Homberg (ots)

Gudensberg

Brand eines Unterstandes mit Stoh und Heu - zwei Personen leichtverletzt Brandzeit: Donnerstag, 03.06.2021, 00:10 Uhr In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag brannte es im Bereich eines Garagentraktes mit einem Unterstand an dem Verbindungsweg zwischen Ziegerich und Schweriner Weg. Die ermittelnde Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Der Hauseigentümer nahm kurz nach Mitternacht den ausgelösten Brandmelder der Sauna, welche sich auf den Garagen befindet, wahr. Bei der Nachschau stellte er die brennenden Heu-und Strohballen unter dem Dach des Unterstandes, welcher sich direkt neben den Garagen befindet, fest und verständigte umgehend die Leitstelle. Von den brennenden Ballen griff das Feuer zunächst auf die Holzkonstruktion des Unterstandes über und weiter auf die Holzverkleidung der direkt darüber befindlichen Sauna. Bei Löschversuchen atmeten der Hauseigentümer und sein Sohn Rauchgase ein. Sie wurden zwecks Überwachung vorsorglich ins Klinikum Kassel verbracht. Das Feuer wurde von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird auf 20.000,- Euro geschätzt. Die ermittelnde Kriminalpolizei in Homberg bittet Zeugen, welche in der Brandnacht verdächtige Beobachtung gemacht haben, sich unter Tel.: 05681/774-0 zu melden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

