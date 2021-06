Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Bäume auf Schulgelände gestohlen und beschädigt

Homberg (ots)

Melsungen

Sachbeschädigung und Diebstahl von Bäumen Schaden in Höhe von 900,- Euro verursachten unbekannte Täter an Bäumen auf dem Gelände der Geschwister-Scholl-Schule in der Dreuxallee. Die Täter beschädigte zwei Apfelbäume des Schulgartens und entwendete zwei dort befindliche kleine Walnussbäume. Die Apfelbäume wurden dahingehend beschädigt, dass einer abgebrochen wurde und der Zweite aufgrund seiner Beschädigung eingehen wird. In welchem Zeitraum die Tat geschah, ist derzeit nicht genau bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell