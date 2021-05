Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Dittershausen: Einbruch in Scheune

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ditterhausen

Einbruch in Scheune Tatzeit: 29.05.2021, 08:00 Uhr bis 30.05.2021, 18:35 Uhr In der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagabend brachen unbekannte Täter in eine Scheune an der Kreisstraße 103, zwischen Ditterhausen und Allendorf ein. Sie stahlen Gegenstände im Wert von 1.500,- Euro. Die Täter brachen eine verschlossene Scheunentür auf und gelangten anschließend in den Innenraum. Hier entwendeten sie u. a. verschiedene landwirtschaftliche Werkzeuge, ein Fahrrad einen Helm mit Visier und eine Kettensäge. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell