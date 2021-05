Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: 32-jähriger Bad Wildunger nach versuchtem Kabeldiebstahl festgenommen.

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Kabeldiebstahl - Tatverdächtiger festgenommen Tatzeit: 29.05.2021, 00:08 Uhr Ein 32-jähriger Bad Wildunger wurde bei einem versuchten Kabeldiebstahl in einem ehemaligen Kasernengebäude in der Industriestraße festgenommen. Ein Zeuge verständigte in der Nacht von Freitag zu Samstag die Polizei, da er bemerkt hatte, dass sie mehrere Personen in dem Gebäude befinden. Die alarmierten Polizisten durchsuchten das Gebäude und nahmen einen 32.jährigen Bad Wildunger fest. Dieser leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht. Seine Mittäter flüchteten unerkannt. Die Täter hatte bereits größere Mengen an Kupferdraht bereitgelegt und zum Abtransport vorbereitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg wurde bei dem 32-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

