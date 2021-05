Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Abbruchhammer aus Baustelle gestohlen

Homberg (ots)

Melsungen

Diebstahl aus Baustelle Tatzeit: 27.05.2021, 16:45 Uhr bis 28.05.2021, 13:00 Uhr Einen Hilti-Abbruchhammer stahlen unbekannte Täter aus einer Baustelle eines Mehrfamilienhauses "Zum Pfieffrain". Die Täter gelangten vermutlich über eine Leiter auf einen Balkon des Mehrfamilienhauses. Hier schlugen sie die Scheibe der Balkontür ein und gelangten in die Wohnung. Aus der Wohnung stahlen sie den Abbruchhammer im Wert von 2.200,- Euro. An der Balkontür entstand ein Sachschaden in Höhe von 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell