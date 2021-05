Polizei Homberg

POL-HR: Pkw-Fahrer stand unter dem Einluss von Drogen, führte weitere Drogen mit sich und war erneut ohne Führerschein unterwegs

Homberg (ots)

Fritzlar

Pkw-Fahrer erneut ohne Führerschein unterwegs Tatzeit: Dienstag, 25.05.2021, 15:25 Uhr

Ein 31-jähriger Mann aus Wabern führte wiederholt einen Pkw im öffentlichen Straßenverkehr ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zusätzlich stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel und führte Betäubungsmittel mit sich.

Ein 31-jähriger Waberner fuhr mit seinem BMW in Fritzlar im Bereich der Straße Am Stiegel ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Die Polizisten wurden auf den ihnen bekannten Mann aufmerksam und kontrollierten ihn. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er nicht nur keinen Führerschein besaß, sondern auch offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der 31-jährige war mit dem Pkw in der Nähe des Amtsgerichtes Fritzlar losgefahren, wo er zuvor eine Gerichtsverhandlung wegen des Verdachtes des "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" hatte. Von den kontrollierenden Polizisten wurde ein erneutes Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln sowie ein Verfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

