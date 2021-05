Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde und Felsberg: Drei Lieferwagen aufgebrochen

Homberg (ots)

Edermünde/Felsberg

Unbekannte Täter brechen drei Lieferwagen auf Tatzeit: 25.05.2021, 17:00 Uhr - 26.05.2021, 06:35 Uhr Werkzeuge, Unterhaltungselektronik und Bargeld stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus drei geparkten Lieferwagen. In der Deuter Straße in Felsberg schnitten unbekannte Täter eine Seitenscheibe aus einem weißen Ford Transit heraus. Anschließend stahlen sie eine Heckenschere und eine Kettensäge aus dem Fahrzeug. Der Wert der entwendeten Sachen beträgt 600,- Euro, der Sachschaden 350,- Euro. In Edermünde-Grifte brachen, vermutlich die gleichen Täter zwei abgestellte VW-Transporter auf. Im Steinweg stahlen sie ein Apple I-Pad aus einem VW-Bus. Der Sachschaden beträgt 500,- Euro. In der Paul-Heidelbach-Straße gelangten die Täter in den Transporter indem sie ebenfalls eine Seitenscheibe einschlugen. Sie stahlen ein Samsung Galaxy S 10-Handy, Bargeld und ein Monowheel Inmotion V 8. Der Wert der Beute und die Höher des Sachschadens stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 oder an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

