Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Rot-schwarzer Motorroller gestohlen

Homberg (ots)

Frielendorf

Diebstahl eines Motorrollers Tatzeit: 23.05.2021, 18:00 Uhr bis 24.05.2021, 10:00 Uhr Einen rot-schwarzen Motorroller stahlen unbekannte Täter vom Hofgrundstück eines Mehrfamilienhauses in der Homberger Straße. Die Täter begaben sich zu dem mit einem Lenkradschloss gesicherten Roller des Herstellers Yiying, Modell YY 50 und stahlen diesen auf nicht bekannte Weise. An dem Roller war das abgelaufene Versicherungskennzeichen CBK 947 angebracht. Der Roller hat einen Wert von 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

