POL-HR: Neuental-Dorheim: Einbruch in Lagerhallen - Täter verursachen 2.000,- Euro Sachschaden

Einbruch in Lagerhallen Tatzeit: 22.05.2021, 13:30 Uhr bis 23.05.2021, 16:00 Uhr In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in insgesamt fünf Lagerhallen auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände ein. Die Täter durchtrennten den Stacheldrahtzaun und gelangten auf das Gelände. Hier brachen sie an fünf Hallen die Zugangstüren oder Fenster auf. Was aus den vermieteten Hallen gestohlen wurde steht zurzeit nicht fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

