Polizei Homberg

POL-HR: Oberaula: Einbrecher stehlen Bratwürste aus ehemaliger Backstube

Homberg (ots)

Oberaula

Einbruch in ehemalige Backstube Tatzeit: 22.05.2021, 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr Am vergangenen Samstag brachen unbekannte Täter in eine ehemalige Backstube in der Schulstraße ein. Sie stahlen Bratwürste im Wert von 5,- Euro. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe der ehemaligen Backstube ein und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Aus einer Plastikbox stahlen sie eine 5-er Packung Bratwürste. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

