Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Lkw mit Stahlkugeln beschossen

Homberg (ots)

Guxhagen

Sachbeschädigung an Lkw Tatzeit: 21.05.2021, 17:00 Uhr bis 22.05.2021, 13:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursachten unbekannte Täter durch den Beschuss eines Lkw-Pferdetransporter mit kleinen Stahlkugeln in der Straße "Im Steinbruch". Die Täter befanden sich an einem kleinen Waldstück in der Nähe des Abstellortes des blauen Pferdetransporters. Von dort aus verschossen sie die Stahlkugeln. Ein Geschoss schlug rechts neben der Fahrertür des Lkw ein und verursachte einen Lackschaden, sowie eine Eindellung. Ein weiteres Geschoss traf die Scheibe der Fahrertür, woraufhin diese zerbrach. Zwei weitere Geschosse lagen neben dem Lkw. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell