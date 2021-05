Polizei Homberg

POL-HR: Borken: Musikinstrumente im Wert von 2.500,- Euro aus Schulgebäude gestohlen

Homberg (ots)

Borken

Einbruch in Schule Tatzeit: 12.05.2021, 09:45 Uhr bis 17.05.2021, 08:15 Uhr In der Zeit vom vergangenen Mittwoch bis gestern Morgen brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Geysostraße ein und entwendeten dort Musikinstrumente und Technik im Wert von über 2.500,- Euro. Die Täter betraten das offene Schulgelände und begaben sich von dort zu einem Schulgebäude, wo sie die Eingangstür mit einem unbekannten Werkzeug öffneten. Im Keller des Schulgebäudes entwendeten sie aus zwei Schulräumen folgende Musikinstrumente: zwei elektrische Gitarren, eine Westerngitarre, drei Gitarrengurte, einen elektrischen Bass sowie drei elektrische Gitarrenverstärker. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

