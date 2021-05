Polizei Homberg

POL-HR: Morschen-Altmorschen: Unbekannte Täter brechen in Jagdhütte ein.

Homberg (ots)

Morschen-Altmorschen

Einbruch in Jagdhütte Tatzeit: 13.05.2021, 18:00 Uhr bis 14.05.2021, 11:30 Uhr In die Heinrich-Bär-Jagdhütte "Im Kessel" brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag ein. Sie verursachten dabei 1650,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen die Haupteingangstür der Hütte auf und begaben sich in den Innenraum. Hier und an den Außenwänden verübten sie mehrere Sachbeschädigungen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

