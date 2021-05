Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Großenenglis: Versuchter Wohnhauseinbruch

Homberg (ots)

Borken-Großenenglis

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 30.04.2021, 14:00 Uhr bis 12.05.2021, 07:25 Uhr In ein Wohnhaus im Rosengartenweg versuchten unbekannte Täter innerhalb der letzten zwei Wochen einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu dem Wohnhaus und versuchten dort mit einem Hebelwerkzeug die verschlossene Hauseingangstür aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht. An der Haustür entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell