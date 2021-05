Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ascherode: Geldbörse aus Mercedes-Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ascherode

Diebstahl aus Pkw Tatzeit: 11.05.2021, 18:00 Uhr bis 12.05.2021, 07:15 Uhr Eine Geldbörse mit Bargeld stahlen unbekannte Täter aus einem geparkten Pkw am Brunnenplatz. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Mercedes Kombi und öffneten diesen auf nicht bekannte Weise. Aus der Mittelkonsole des Pkw stahlen sie eine Geldbörse mit Bargeld. Sie entnahmen das Bargeld und warfen die leere Geldbörse am Tatort weg. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell