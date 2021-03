Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht "Auf der Borg"

Soest (ots)

Heute zeigte ein Autofahrer eine Unfallflucht in Soest, auf der Straße "Auf der Borg" von Mittwoch (3. März) zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr bei der Polizei in Soest an. Demnach verursachte ein anderer Verkehrsteilnehmer an seinem geparkten schwarzen Mercedes-Benz einen Unfallschaden in Höhe von circa 1.500 Euro und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

