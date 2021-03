Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Wohnungseinbruch++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 27.03.21 auf den 28.03.21 kam es in Oldenburg, Kronsbeerenweg, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter drangen über ein Kellerfenstern gewaltsam in die Wohnung ein. Es wurden hochwertige Uhren und Münzen im Wert von mehreren 10.000 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.Nr.0441/7904115 entgegen.

