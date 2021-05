Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Grifte: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Homberg (ots)

Edermünde-Grifte

Pkw aufgebrochen Tatzeit: 09.05.2021, 22:00 Uhr bis 10.05.2021, 06:38 Uhr Eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem geparkten Pkw im Amselweg. Die Täter begaben sich zu dem blauen Audi A 5, welcher auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Dort schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür ein und stahlen eine Geldbörse, welche in der Ablage der Fahrertür steckte. Der entstandene Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell