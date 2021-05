Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Unbekannte Täter brechen Pkw auf und stehlen Geldbörse

Homberg (ots)

Körle

Diebstahl aus Pkw Tatzeit: 12.05.2021, 02:00 Uhr bis 07:24 Uhr Einen grauen Opel Corsa brachen unbekannte Täter in den Morgenstunden des heutigen Tages auf und stahlen eine Geldbörse. Die Täter begaben sich zu dem in der Söhrestraße abgestellten Pkw und schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus der Mittelkonsole stahlen sie eine dort abgelegte braune Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

