POL-HR: Edermünde-Grifte: Unbekannte Täter brechen Lagercontainer auf und stehlen Werkzeuge und Maschinen

Homberg (ots)

Edermünde-Grifte

Einbruch in Baustelle Tatzeit: 12.05.2021, 16:00 Uhr bis 15.05.2021, 07:00 Uhr Werkzeuge im Wert von 2.000,- Euro erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Lagercontainer der Baustelle eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Zur Mühle". Die Täter brachen den verschlossenen Container auf und stahlen eine Alligator-Steinsäge der Marke Dewalt, eine neue Kabeltrommel der Marke Wacker-Neuson, eine Hubbühnen Steuerung der Marke Lissmac, einen Flaschenrüttler für Beton sowie eine Flex der Marke Bosch. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

