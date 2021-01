Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Einbruch in Firmenfahrzeug

DissenDissen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag an der Ecke Mühlenstraße/Dieckmannstraße in einen Transporter eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 00.15 Uhr und 04.30 Uhr eine Scheibe des in einer Hofeinfahrt geparkten Toyota Proace ein und nahmen aus dem Innenraum ein mobiles Navigationsgerät der Marke Garmin mit. Die Dissener Polizei bittet unter 05421-921390 um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten.

