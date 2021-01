Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Fahrzeugscheiben eingeschlagen und Gegenstände gestohlen

Bad RothenfeldeBad Rothenfelde (ots)

Zwei Fahrzeuge sind in Bad Rothenfelde ins Visier von unbekannten Tätern geraten. Am Helferner Weg machten sie sich zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Sonntagnachmittag (15.45 Uhr) an einem grauen Mercedes Vito zu schaffen, der auf dem Hof eines Wohnhaues parkte. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen aus dem Kleintransporter Werkzeug und einen Autoschlüssel. In der Parkstraße beschädigten der oder die Täter zwischen Samstagnachmittag (16 Uhr) und Sonntagmittag (13 Uhr) an einem grauen BMW die Scheibe der Fahrertür. Aus dem Wagen, der auf dem Parkdeck einer Klinik abgestellt worden war, entwendeten sie eine Sport- und eine Kühltasche. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05421/921390 entgegengenommen.

