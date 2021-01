Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Einbruch in Rulle

WallenhorstWallenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Samstagmittag kam es in der Gevastraße zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Die Räumlichkeiten in allen Etagen wurden durchwühlt. Der entstandene Schaden, Sachschaden und Diebesgut, beziffert sich auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell