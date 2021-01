Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Mehr als einhundert Fensterscheiben beschädigt

BelmBelm (ots)

In der Zeit von 13 Uhr am Silvestertag bis 13 Uhr am Neujahrstag, beschädigten Unbekannte mehr als einhundert Fenster- und Glasscheiben im Bereich des Schulzentrums in Belm. Betroffen sind die Grundschule, die Johannes-Vincke-Schule, die Sporthallen und die Bushaltestelle "Schulzentrum Belm". Einige Scheiben wurden in Gänze zerstört, andere nur durch kleine Beschädigungen unbrauchbar gemacht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05406/898630 oder 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell