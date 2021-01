Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Müllbehälter brannte in Küche

AnkumAnkum (ots)

Am Neujahrstag, gegen 22:45 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus an der Tütinger Straße zu einem kleinen Brand. Die 37-jährige Bewohnerin war bereits zu Bett gegangen, als sie plötzlich verdächtige Geräusche wahrnahm. Sie bemerkte daraufhin, dass es in ihrer Küche brannte. Die hinzugezogene Feuerwehr Ankum brachte in Brand geratenes Mobiliar aus der Wohnung nach draußen und löschte den Küchenraum. Die Wohnung wurde durch Rauch und Ruß derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie derzeit nicht bewohnbar ist. Entstanden war das Feuer augenscheinlich in einem Müllbehälter, die Ursache ist noch unklar. Personen wurden bei dem Feuer keine verletzt.

