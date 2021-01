Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Wohnhaus am Silvestertag

OsnabrückOsnabrück (ots)

Zwischen 16 Uhr und 21:30 Uhr kam es am Silvestertag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Piesberger Straße, unweit der Brückenstraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter zerstörten auf der Gartenseite des Gebäudes eine Fensterscheibe und hebelten eine Tür auf, so gelangten sie ins Innere. Alle Räumlichkeiten wurden durchwühlt und gezielt durchsucht. Es wurden Wertgegenstände entwendet. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

