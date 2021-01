Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Silvestertag, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Osnabrücker den Blumenhaller Weg in Richtung Kurt-Schuhmacher-Damm und beabsichtigte dann nach links auf den Kurt-Schuhmacher-Damm in Richtung stadtauswärts einzubiegen. Dabei übersah er eine 68-jährige Fußgängerin, die die Fußgängerfurt zwischen Autohaus und Verbrauchermarkt nutzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem VW Golf des 83-Jährigen, bei dem die Osnabrückerin am Fuß verletzt wurde. Vor Schreck und um der Verletzten Platz zu verschaffen, setzte der Senior seinen Golf ein Stück zurück. Dabei touchierte er einen nachfolgenden Mazda CX-30, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die 68-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt war es dunkel, es regnete und die Fahrbahn war nass.

