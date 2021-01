Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Restmülltonne brannte

MelleMelle (ots)

Am Silvestertag, gegen 14:30 Uhr, entdeckte ein Spaziergänger in der Straße Bergfeld eine brennende Restmülltonne an einem Wohnhaus. Der Mann alarmierte die Hausbewohner und die Feuerwehr. Der Müllbehälter brannte größtenteils auf, bevor die Feuerwehr ihn letztlich ablöschen konnte. Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht, der Sachschaden beschränkt sich auf zusammengeschmolzene Kunststoffreste. Entsorgte Asche könnte als Brandursache infrage kommen, die Polizei nahm Ermittlungen dazu auf.

