Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Versuchter Einbruch in Tankstelle

FürstenauFürstenau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es bei einer Tankstelle an der Konrad-Adenauer-Straße zu einem versuchten Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten ein Rolltor der Waschanlage zu öffnen, um so in die Betriebsräume zu gelangen. Eine Plexiglasscheibe des Rolltores wurde zerstört, es blieb aber beim Einbruchsversuch. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05901/961480 oder 05439/9690.

