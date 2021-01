Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht beim Marktkauf in Nahne

OsnabrückOsnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen, zwischen 09:45 Uhr und 10:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Marktkauf in Nahne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich mit weißer Lackierung, beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen blauen Honda Jazz an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfall ereignete sich im Bereich eines Unterstandes für Einkaufswagen, unweit des Haupteinganges. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise, da Markt und Parkplatz zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert waren. Hinweise bitte an 0541/327-2315 oder 0541/327-2115.

