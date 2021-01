Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: BMW gestohlen

BelmBelm (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 15 bis 23 Uhr, wurde in der Straße "Im Butenfelde" ein grauer Pkw entwendet. Das Fahrzeug, ein BMW 218i Active Tourer, wurde zuletzt mit dem amtlichen Kennzeichen "OS-BL 3030" geführt. Wer zum Diebstahl oder zum Verbleib des BMW Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215. Die Beamten bitten auch um Hinweise auf eine männliche Person, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffällig langsam durch die betroffene Wohnsiedlung lief. Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 23 bis 25 Jahre alt - 190 cm groß - schlanke bis schlaksige Figur - dunkle Kleidung, Daunenjacke - Elektrogerät mit hellem Display in der Hand, kein Handy / Smartphone!

Hinweise zu dieser Person bitte auch an die oben genannte Rufnummer.

