Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Silvesternacht in Stadt & Landkreis Osnabrück

OsnabrückOsnabrück (ots)

In der Silvesternacht verzeichnete die Polizei in Stadt und Landkreis Osnabrück zusammen 134 Einsätze, deutlich weniger als in den Vorjahren.

Es wurde festgestellt, dass die Corona-Regeln in sehr hohem Maße eingehalten wurden. Lediglich im Finkenweg in Osnabrück musste die Polizei eine private Feier mit 12 Teilnehmern verschiedener Haushalte auflösen. Alle Personen, im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, erhielten Platzverweise und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Es kam, abgesehen von der Explosion in Hilter, zu keinen nennenswerten Vorfällen mit Feuerwerkskörpern.

Auffällig war die hohe Zahl der Gewalttaten im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, größtenteils im häuslichen Umfeld.

Im Laufe der Nacht nahmen die Beamten 12 Personen in Gewahrsam.

