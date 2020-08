Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Monzelfeld (ots)

Am Samstag, dem 29.08.2020 gegen 10:00 Uhr befuhr eine Gruppe von Motorradfahrern aus Holland die L158 aus Richtung Blockhauskreisel kommend in Richtung Mülheim an der Mosel.

In Höhe der Ortslage Monzelfeld kam ein 34jähriges Mitglied der Gruppe aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke.

Hierdurch wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Er wurde zwecks weiterer Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Wittlich verbracht.

Im Einsatz waren Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Straßenmeisterei Bernkastel und die Polizeiinspektion Bernkastel

