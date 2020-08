Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Keine Jugendstreiche Straßenverkehrsgefährdungen in Blankenrath

Zell (Mosel) / Blankenrath (ots)

In den vergangenen Wochenenden, zumeist in der Nacht zum Sonntag, kam es wiederholt zu Sachbeschädigungen und Diebstählen in Blankenrath. Es wurden auch Gullydeckel ausgehoben sowie massive Blumenkübel oder schwere Betonelemente mittig auf Durchgangsstraßen gestellt. Diese gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr stellen bilden absichtlich herbeigeführte, schlecht erkennbare Gefahrenstellen, also ein hohes Risiko für den nächtlichen Fahrzeugverkehr. Der Tatverdacht richtet sich nach Zeugenangaben gegen ortsansässige Jugendliche.

Die Polizei Zell mahnt zu erhöhter Aufmerksamkeit und bittet dringend, Beobachtungen bezüglich der Täter bzw. der Gefahrenstellen unverzüglich zu melden.

