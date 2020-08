Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 28.08.2020

Daun (ots)

Ereignis: Auto wird von Windböe erfasst und verunfallt

Ort: Oberbettingen, L10

Zeit: 26.08.2020, 16.10 Uhr

Eine Autofahrerin aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm war am Mittwoch auf der L 10 von Büdesheim in Richtung Oberbettingen unterwegs. Ihr Fahrzeug wurde plötzlich durch einen starken Windstoß nach rechts in den Straßengraben gedrückt. Im Anschluss durchbrach sie einen Weidezaun und kollidierte letztlich frontal mit einem Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. Das Auto war total beschädigt.

Ereignis: Unfallverursacher flieht

Ort: Dockweiler, Mitfahrerparkplatz B 410

Zeit: 26.08.2020, 12.45 Uhr bis 16.30 Uhr

Ein Autofahrer hatte seinen SUV auf dem Mitfahrerparkplatz, Nähe Anschluss BAB 1 abgestellt. Nach der Rückkehr stellte der Geschädigte einen frischen Unfallschaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite, Scheinwerfer, Kotflügel und Motorhaube fest. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Verursacher machen können, 06592-96260

Ereignis: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Ort: Uersfeld, Bergstraße

Zeit: 24.08.2020, 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Wie der Polizei Daun am 26.08.2020 mitgeteilt wurde, kam es bereits zwei Tage zuvor, Montag, 24.08.2020, zu einem Verkehrsunfall in der Bergstraße in Uersfeld. Ein unbekannter Fahrzeugführer war gegen einen geparkten Fiat Panda gefahren und hatte diesen an der Stoßstange vorne, Beifahrerseite, beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Flüchtigen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Daun, 06592-96260

Ereignis: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ort: Gerolstein, Lindenstraße

Zeit: 27.08.2020, 12.40 Uhr

Ein Radfahrer, der am gestrigen Donnerstag die Lindenstraße in Gerolstein bergab in Richtung Hochbrücke befuhr, kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit einem abgestellten PKW. Der Mann durchschlug dabei die Heckscheibe des Fahrzeugs, wobei er sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. An Fahrrad und PKW entstanden Sachschäden.

Ereignis: Junge Zweiradfahrerin schwer verletzt

Ort: Lissingen, B 410

Zeit: 27.08.2020, 16.45 Uhr

Mit dem Rettungshubschrauber musste am Donnerstagnachmittag eine 16-Jährige aus der VG Kelberg ins Wittlicher Krankenhaus geflogen werden. Die junge Zweiradfahrerin war auf der B 410 von Prüm in Richtung Gerolstein unterwegs. In einer Rechtskurve geriert sie plötzlich in den Gegenverkehr und streifte dort seitlich einen PKW und kam zu Fall. Der Autofahrerfahrer war zuvor noch nach rechts ausgewichen. Bei dem Manöver verletzte er sich leicht. An PKW und Krad entstanden Sachschäden.

Ereignis: Gefährliches Überholmanöver, Polizei sucht Zeugen

Ort: Oberstadtfeld, B 257

Zeit: 27.08.2020, 07.43 Uhr

Eine 65 Jahre alte Autofahrerin war auf der B 257 von Oberstadtfeld nach Daun unterwegs. Laut ihren Angaben folgten ihr mehrere PKW, wobei das letzte Fahrzeug plötzlich mit hoher Geschwindigkeit überholte und wegen Gegenverkehrs dicht vor ihr wieder eingeschert war. Der Fahrer des dunklen, überholenden, PKW konnte ermittelt werden. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, 06592-96260

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell