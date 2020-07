Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Unfallflucht durch Zeugenhinweis geklärt

Weisenheim am Sand (ots)

Am Samstag, 11.07.20, beobachtete ein Zeuge gegen 20:30 Uhr, wie ein weißer PKW in der Laumersheimer Straße einen geparkten schwarzen BMW touchierte und sich der Fahrer im Anschluss von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschanden zu kümmern. Am BMW entstand Sachschaden von 1000 EUR. Der aufmerksame Zeuge konnte sich das Kennzeichen des weißen PKWs merken und eine gute Fahrerbeschreibung abgeben. Der 31-jährige flüchtige Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An seinem Fahrzeug wurden entsprechende Unfallspuren und ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR festgestellt. Gegen ihn wird nun wegen "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" ermittelt.

