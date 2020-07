Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/Weinstraße)- Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 10.07.2020 zwischen 23:00 Uhr und Mitternacht wurde in ein Einfamilienhaus im Römerweg in Neustadt eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich nach Einwerfen einer Fensterscheibe und Öffnen eines Fensterflügels Zutritt zum Wohnhaus. Auf beiden Stockwerken wurden sämtliche Zimmer betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Bislang ist bekannt, dass drei hochwertige Armbanduhren entwendet wurden.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Henrich, Daniel

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell