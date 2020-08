Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand zweier Schuppen in der Gemarkung Wolsfeld

Bitburg / Wolsfeld (ots)

Am Samstag, den 01.08.2020, versuchten Unbekannte einen Maschinenschuppen, der zwischen Wolsfeld und Alsdorf liegt, anzuzünden. Am vergangenen Sonntag, den 23.08.2020, kam es zu einem Vollbrand eines weiteren Holzschuppens in der Gemarkung Wolsfeld, "Im Hörschacker". Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561/9685-0.

