Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Kurze Flucht vor der Polizei

AlfhausenAlfhausen (ots)

Am Silvesterabend, gegen 22:50 Uhr, fiel einer Funkstreife der Polizei Bersenbrück im Ortskern von Alfhausen ein dunkler VW Passat auf. In der Straße "Am Buschbach" gaben die Beamten Haltezeichen, diese ignorierte der Fahrzeugführer. In der Rühenhookstraße beschleunigte der Passat plötzlich und versuchte sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Plan endete schon nach wenigen Metern an einer Grundstücksmauer. Die Beamten nahmen den Fahrzeugführer, einen 41-Jährigen aus Merzen, fest. Bald darauf wurden auch die Gründe für den Fluchtversuch klar:

Bei dem Mann und in seinem Fahrzeug wurden Betäubungsmittel gefunden. Der Mann räumte den Konsum von Alkohol und Drogen ein, ihm wurden später Blutproben entnommen. Weiter hatte der Mann keinen Führerschein, es befanden sich falsche Kennzeichen an dem Passat und dieser war weder zugelassen noch versichert. Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Sachschäden an Mauer und Pkw werden auf rund 2.200 Euro geschätzt.

