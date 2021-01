Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Gartenhäuser brannten

HilterHilter (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:10 Uhr, entdeckte eine Anwohnerin im Ulmenhof ein Feuer. Zwei Gartenhütten, auf zwei angrenzenden Grundstücken, waren in Brand geraten. Die hinzugerufene Feuerwehr Hilter löschte die Flammen. Nach ersten Ermittlungen ging der Brand von einer Mülltonne aus, die an einem Zaun zwischen den beiden Gartenhütten an der Grundstücksgrenze stand. Ursächlich für das Feuer könnte entsorgte Asche gewesen sein. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Menschen kamen bei dem Feuer glücklicherweise nicht zu Schaden.

