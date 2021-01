Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch in Einfamilienhaus

FürstenauFürstenau (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 18:45 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Danziger Straße ein. Der Täter oder die Täterin hebelte eine rückwärtige Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang zum Tatobjekt. Die Räumlichkeiten im Haus, Schränke, Koffer und Schatullen wurden durchwühlt. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf ca. 3000 Euro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann oder sonst Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05901/961480 oder 05439/9690.

