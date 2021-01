Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Einbruch in Plaggenschale

MerzenMerzen (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und Mitternacht, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Siedlung". Ein rückwärtig zum Garten gelegenes Fenster wurde aufgehebelt und alle Räumlichkeiten des Hauses durchwühlt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf wenige hundert Euro. Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05901/961480 oder 05439/9690.

