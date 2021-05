Polizei Homberg

POL-HR: Neuental-Gilsa (Schwalm-Eder-Kreis) Vermisster 13-jähriger Carlo H. wohlbehalten aufgefunden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.05.2021

Neuental-Gilsa (Schwalm-Eder-Kreis) Vermisster 13-jähriger Carlo H. wohlbehalten aufgefunden

Der als vermisst gemeldete 13-jährige Carlo H. aus Neuental-Gilsa wurde am 19.05.2021, 07:55 Uhr, wohlbehalten aufgefunden. Nach einem Zeugenhinweis konnte er von der Polizei in der Gemarkung Bad Zwesten angetroffen werden. Carlo H. hatte am Abend des 18.05.2021, 21:00 Uhr, sein Elternhaus ohne Rücksprache mit der Mutter verlassen und war seither unbekannten Aufenthaltes. (Siehe Pressemeldung des PP NH vom 18.05.2021: http://presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4918437)

Die Polizei war gestern Abend und am heutigen Morgen mit mehreren Streifen im Einsatz, darüber hinaus wurde der Polizeihubschrauber und ein Mantrailer-Hund zur Suche eingesetzt.

Dem 13-Jährigen geht es gut. Wo er sich zwischenzeitlich aufgehalten hat ist zurzeit nicht bekannt.

Die Polizei bedankt sich bei allen, welche die Suche nach dem 13-Jährigen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des 13-jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

